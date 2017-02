ECCO COME CREARE UNA CARTELLA VIRTUALE PER CONDIVIDERNE I FILE

Oggi vediamo un servizio web gratuito che offre spazio gratuito sul cloud. Avrete la possibilità di caricare fino ad 1 GB e potrete effettuare l’upload di tutti i file che volete. Ecco il link al sito e tutte le caratteristiche!

Il cloud sta diventando sempre di più l’alternativa allo storage di file. Questo, fino a poco tempo fa, avveniva su hard disk presenti nei nostri computer, ovviamente avviene anche adesso ma il discorso cambia specialmente in ambito aziendale. Mettiamo il caso che abbiate la necessità di condividere dei file con dei vostri amici, che però sono lontani da voi diversi kilometri. La distanza non è un problema, specialmente se avete a disposizione internet; ecco quindi che entra in gioco il cloud. I servizi che stanno nascendo su internet sono tantissimi ed uno davvero interessante si chiama OneTimeBox.

OneTimeBox è un servizio web che offre servizio di storage, come abbiamo già visto e che è un pò diverso da tutti gli altri siti. Nel senso che permette di creare delle vere e proprie cartelle in cui inserire i file da condividere. Non c’è un limite al numero di file e soprattutto alla tipologia di questi ultimi, tuttavia c’è il limite di dimensioni che non può superare 1 GB. Quindi sarà possibile caricare immagini, file pdf, musica, video e tanto altro ancora, attenzione però che la cartella verrà eliminata automaticamente dal sistema dopo una settimana di permanenza.

OneTimeBox | Onetimebox.org

