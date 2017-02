Pagate molto sull’RC Auto e volete risparmiare? Adesso è arrivata la scatola nera anche per le automobili. Una rivoluzione significativa nel panorama delle assicurazioni obbligatorie sulle auto, che potrebbe portare ad un risparmio di quasi 100€. Ecco tutti i dettagli.

L’assicurazione sull’auto è una piaga che affligge tutti gli italiani che posseggono un’automobile. Infatti i premi assicurativi che si pagano in Italia sono i più alti in europa; il doppio di quelli che si pagano in Francia e ben quattro volte quello che si paga in Germania, semplicemente scandaloso! In Italia, tuttavia, c’è un’alto tasso di sinistri che avviene, ben il 6,2% delle auto circolanti. Nel solo 2013 si è registrato un incremento del 32% rispetto all’anno precedente di sinistri per strada, ma (e qui arriva la nota dolente) ben la metà ovvero circa il 16% sono frodi perpetuate nei confronti delle assicurazioni.

La svolta potrebbe quindi arrivare grazie alle scatole nere che verrebbero montate sulle autovetture. Il funzionamento è parigrado a quelle che vengono attualmente montate su aerei, treni ed altri mezzi di trasporto come autobus di linea. In questo modo si saprebbe sempre dove sta l’auto, grazie ad un apposito modulo GPS, e si potrebbe dimostrare la reale presenza ad un sinistro, oppure togliere ogni dubbio da una frode. Grazie anche ad un pulsante antipanico, ci sarebbe poi la possibilità di avvisare il servizio di emergenza sanitario in caso di sinistro. Per ora l’unica agenzia a commercializzare tale prodotto è la Via-Com, ma non si esclude l’ingresso nel settore di altre agenzie a breve.

ECCO COME RISPARMIARE SULL’ASSICURAZIONE AUTO CON LA SCATOLA NERA ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo