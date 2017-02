ECCO COME GENERARE FILE APK SUL PC, PER POI PASSARLI SULLO SMARTPHONE

Oggi vediamo un programma gratuito che consente di generare i file APK direttamente sul proprio computer per poi poterli passare sullo smartphone. Inoltre il programma possiede anche un’estensione che può essere installata direttamente in Google Chrome. Ecco il link al sito per il download!

Cosa sono i file APK? Sono i file che consentono di installare la applicazioni sui propri dispositivi Smartphone. Funzionano per Android e sul web ve ne sono tantissimi. Ovviamente la fonte primaria da cui prelevare questi file è il Google Play. Perchè scaricare i file APK sul proprio pc, anzichè scaricarli direttamente sul proprio dispositivo smartphone? Semplice, perchè anzitutto il Google Play potrebbe visualizzare una falsa notizia, sarebbe a dire che il dispositivo non è compatibile con il programma scelto. Tuttavia questa è un’affermazione che potrebbe essere sbagliata e quindi c’è la necessità di scaricare ed installare ugualmente l’applicazione scelta. L’App scelta potrebbe non essere disponibile nel vostro paese, oppure Google Play potrebbe non essere presente sullo smartphone in vostro possesso.

Bene, il sito che vi consiglio oggi risolve questi problemi. Il suo nome è APK Downloader e permette il download semplicemente copiando ed incollando nell’apposita barra presente sul sito l’URL del programma presente su Google Play. Un sito molto veloce ed affidabile per scaricare i propri file APK.

APK Downloader | Evozi.com

