SPORTITALIA FALLISCE E CHIUDE, MA RIPARTE COME LT SPORT

Se in questi giorni vi siete sintonizzati su Sportitalia e non avete trovato il relativo canale, dovete sapere che è fallita. Le società EDB Media ed EDB Service, sono state acquisite dal gruppo LT Media. Ecco tutte le informazioni della notizia!

Sui Canali 60, 61 e 62 del digitale terrestre era possibile, fino a pochi giorni fa, sintonizzarsi e vedere i canali di Sportitalia. Una tv abbastanza seguita, che parlava solamente di sport e le varie differenze fra i canali, le facevano solamente i vari tipi di sport. Il canale era disponibile anche per la piattaforma a pagamento Sky. Ma cosa ne è stato dei vari canali disponibili su quelle frequenze? Semplice, sono stati acquistati in estate da LT Multimedia che ha sostituito i programmi e quindi i canali con Sport 1, Sport 2 e Sport 3 che sono visualizzabili sulle stesse frequenze, sempre in chiaro. Il destino dei giornalisti che appartenevano a Sportitalia è tutt’ora incerto e i nuovi proprietari non si sono sbilanciati sul loro futuro.

La “nuova tv” nata dalle ceneri di Sportitalia ha deciso di stabilire i propri centri operativi a Roma ed a Milano. La controversia per l’integrazione dei giornalisti che prima operavano su SI continua, e c’è parecchia incertezza. Comunque sia LT MultiMedia ha deciso su quello che sarà il futuro del proprio palinsesto sportivo; cercherà di arrivare a 5000 ore di programmazione distribuite su 20 discipline diverse. Sport1 sarà interamente dedicato al calcio, con interviste esclusive, partite del passato ed altri eventi memorabili.

