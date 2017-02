ECCO COME CONVERTIRE, TAGLIARE ED UNIRE FILE AUDIO E VIDEO ONLINE

Ecco un sito gratuito che consente di convertire, tagliare e modificare in ogni modo file audio e video. Il tutto a disposizione da una comoda homepage che consente di scegliere ciò che serve con pochi click. Ecco il link al sito!

Il sito web che vi consiglio oggi è ricchissimo di applicazioni, possiede praticamente una funzione per ogni operazione che desiderate fare sia su file audio che su file video. Le applicazioni disponibili sono in tutto 7. Le prime 3 riguardano esclusivamente le operazioni che si possono svolgere sui file audio. Il primo si chiama Online Audio Converter e come potete immaginare consente di convertire i diversi formati audio in un altro formato audio, ad esempio da wma ad mp3. Il secondo sito si chiama Online Audio Cutter e consente di tagliare le canzoni prendendone solamente alcuni spezzoni e magari per usarli come suonerie. Online Audio Joiner è l’ultimo dei siti disponibili per la modifica della musica e consente di unire due o più spezzoni audio.

Si passa poi alle operazioni che si possono svolgere sui video, che grossomodo sono le stesse per la musica. Qui abbiamo a che fare con Online Video Converter ed Online Video Cutter. Inoltre abbiamo a disposizione una terza applicazione sempre gratuita che consente di salvare in input un fila voce registrato tramite microfono. Il set di programmi reso disponibile da 123apps.io è gratuito ed utilissimo per tutte le persone che amano lavorare on the cloud, quindi senza installare programmi sul proprio computer.

123apps.io | 123apps.io

