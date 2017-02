OGGI VI PROPONGO UNA GUIDA PER SCEGLIERE DOVE CURARSI

Oggi vediamo un sito web, ovvero una guida internet, che consente di scegliere il migliore ospedale dove curarsi. Un aiuto per tutte quelle persone che devono districarsi nella giungla quotidiana di ospedali, case di cura ed altre strutture sanitarie. Ecco il link al sito!

Questo articolo vuole essere una guida per tutte le persone che sono malate e che sono in procinto di curarsi o per quelle mamme che sono in dolce attesa e che devono partorire il loro piccolo. Non è una cosa facile curare una malattia, per questo motivo il sito che vi consiglio può darvi un aiuto già nello scegliere l’ospedale o meglio la struttura sanitaria adatta per il vostro problema. Un’iniziativa davvero interessante ed importante che permette di avvantaggiarsi contro i mali dell’essere umano.

Micuro.it è un’iniziativa tutta italiana, che raccoglie in una base dati tutte le strutture sanitarie dello stivale. E’ sufficiente inserire la patologia che dovete curare, ve ne sono 28 disponibili. Successivamente dovrete scegliere la regione in cui siete residenti oppure quella in cui volete farvi curare. Ovviamente va scelta anche la provincia della regione stessa. Proprio perchè vi ricordo che in quanto cittadini italiani e quindi europei avete il diritto di farvi curare in Italia ed in tutti i Paesi Europei.

Micuro.it | Doveecomemicuro.it

