ECCO COME CREARE VIDEO CON FOTO PERSONALI

Ecco un programma gratuito che consente di creare dei video personalizzati con le foto personali. Proprio come Windows Movie Maker potrete creare dei video personali bellissimi, da portare a feste di 18 anni, matrimoni ed altri eventi! Ecco il link al download.

Creare video può essere un’operazione divertente, ma anche utile nel caso dovete fare una sorpresa a qualche amico. Magari dovete partecipare ad una cerimonia e vi apprestate a condividere le emozioni più belle attraverso la immagini. Creando un video si da come l’impressione di scorrere la proprio vita in pochi minuti, dalla nascita fino al momento tanto atteso cerimoniale. Che sia esso un 18 esimo compleanno o una proposta di matrimonio, non fa alcuna differenza, sono certo che il festeggiato sarà entusiasta della sorpresa che gli avete riservato. A tale scopo potete usare i software più svariati che ci sono in giro ed addirittura quello già integrato in Windows, ovvero Windows Movie Maker. Io invece vi do un’alternativa gratuita.

ProShow è lo strumento adatto per creare dei video personali con le foto della vostra vita. E’ un prodotto gratuito e richiede una breve registrazione per poter essere usato. La versione gratuita consente di caricare le foto direttamente dai Social Network, come Facebook, Instagram o Flickr. Buon Divertimento!

ProShow | Photodex.com

