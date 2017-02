SOUNDHOUND, OVVERO COME RICONOSCERE LE CANZONI SENZA SAPERNE IL NOME

Ecco un programma gratuito che consente di riconoscere le canzoni anche se non ne sapete il nome. Il programma consente anche di svolgere altre funzioni ed è un abile alternativa a Shazam. Ecco il link al download!

Capita spesso di ascoltare una canzone per radio e di volerne sapere il nome. Tuttavia non sempre i Voicer fanno il lavoro completo, che sarebbe quello di annunciare la canzone che stiamo ascoltando sia all’inizio della musica che alla fine, quando ormai è terminata. Ci sono diversi modi per scoprire il nome di una canzone che non conosciamo. Un piccolo trucco che vi voglio spiegare è semplicemente quello di visitare il sito web della radio dove avete ascoltato la canzone. Ci sarà una lista, o meglio una “chart” delle ultime canzoni riprodotte o che comunque sono in voga in quel momento.

Ma se questo non dovesse bastare, non disperate perchè ho il programma che fa per voi. Il suo nome è SoundHound e consente di riconoscere la musica pur non sapendo il nome della canzone. Questo può succedere semplicemente accostando lo smartphone all’apparecchio che sta riproducendo la canzone. Si, scusate mi sono dimenticato di dire che SoundHound è un’applicazione gratuita disponibile per tutti gli Smartphone in circolazione, quindi Android, iPhone ect, ed anche per pc. L’applicazione consente di riconoscere la canzone anche se canticchiate una musichetta che vagamente ricorda la musica. Vi lascio al link del download per questo ottimo programma!

SoundHound | Soundhound.com

