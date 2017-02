Secondo i principali giornali europei la NSA ha spiato (e probabilmente lo sta ancora facendo) i premier di tutta europa, e Letta non è escluso. Ecco la notizia riportata dai giornali europei.

La NSA è l’agenzia che si occupa della protezione degli Stati Uniti da minacce di terrorismo nazionale ed internazionale. L’agenzia è stata sulle principali pagine delle testate giornalistiche mondiali a seguito dello scandalo relativo al programma PRISM. Questo prevedeva l’intercettazione delle conversazioni dei premier europei ed internazionali. Il programma PRISM coinvolgeva (coinvolge) anche le principali aziende americane del settore telematico ed informatico; come Google, Facebook, Microsoft, Yahoo, Skype ed altri ancora. Ovviamente tutte queste informazioni sono arrivate da Eric Snowden, una “talpa” della NSA che ha rivelato i dati ai giornali internazionali e poi si è dato alla fuga.

Le notizie che di recente girano sui giornali italiani ed europei sono che la NSA ha spiato anche il premier italiano e i principali politici italiani. Cosa ci sia di vero, noi non lo possiamo sapere ed il ministro dell’interno, Alfano, ha chiesto spiegazioni all’ambasciatore americano in italia. Il ministro Letta ha così chiesto spiegazioni: “L’Italia e gli Stati Uniti restano vincolati da un’amicizia forte. Proprio per questo per noi è indispensabile che ci sia la massima chiarezza su quello che è successo: lei comprende che in questo Paese c’è un grande e giustificato allarme da parte dell’opinione pubblica“. Stiamo anche noi ad aspettare per vedere se ci sono novità.

LA NSA SPIA IL MONDO, L'EUROPA E… L'ITALIA

