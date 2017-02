ECCO COME OTTIMIZZARE LE PRESTAZIONI DEGLI SMARTPHONE ANDROID

Ecco un programma gratuito, ovvero un’applicazione gratuita, che consente di ottimizzare le prestazioni degli smartphone con sistema operativo Android. Non solo, quest’app racchiude anche altre caratteristiche importanti come il recupero del cellulare tramite GPS, ecco il link al download!

Oggi voglio consigliarvi un’applicazione per Android davvero speciale. Personalmente adoro il sistema operativo di Google per la grande quantità di applicazioni e di software sviluppati da terzi. Sicuramente avere uno smartphone scattante e che sia ottimizzato in ogni singola funzione è l’aspettativa di tanti utenti che posseggono questo tipo di telefono e quindi di sistema operativo. Per questi motivi voglio consigliarvi di scaricare e di provare sul vostro dispositivo Advanced Mobile Care, un’incredibile applicazione gratuita che svolge centouno funzioni.

Anzitutto consente di ottimizzare il proprio telefono con l’apposita funzione “Ripara” che elimina virus, elimina file inutili e velocizza i processi. La seconda funzione importante che svolge l’applicazione è quella di attivare un antifurto che consente di ritrovare il proprio smartphone con l’aiuto del ricevitore di segnale GPS. Altra funzione disponibile è il risparmio automatico della batteria che consente una durata superiore alla norma. Come ultima funzione che vi voglio segnalare (badate che non è l’ultima disponibile, ma solo quella che ho voluto mostrarvi) è la possibilità di effettuare il backup su cloud dei dati del vostro dispositivo. Da provare!

Advanced Mobile Care | Google.com

