ECCO COME CANCELLARE I COOKIE MALEVOLI AUTOMATICAMENTE

Questo è un programma, ovvero un’applicazione per windows, che consente di eliminare i cookie malevoli in modo automatico. I cookie “malvagi” possono danneggiare inavvertitamente il vostro computer, ecco quindi come difendersi!

Iniziamo spiegando, giusto per chi non lo sapesse, cos’è un cookie. Ogni qualvolta che navighiamo in un sito web, quest’ultimo salva le nostre preferenze su quel sito, comprese password e dati per l’auto-completamento. Questi dati vengono salvati in un piccolo file che può variare da pochi kilobyte fino ad un massimo di qualche megabyte. Questo file non è altro che un documento di testo che contiene una serie di stringhe alfanumeriche. Come i più aggiornati ben sanno, un malware (quindi un virus) può nascondersi benissimo in un documento di testo, la cui estensione può essere nascosta tranquillamente. Da tutto questo avrete capito che è molto facile navigare in un sito e beccarsi un bel virus non appena visitata la pagina. Anche perchè la maggior parte dei browser ha come impostazioni predefinite quella di accettare in toto i cookie di terze parti.

Ecco quindi che ci torna utile MAXA Cookie Manager che consente di scegliere, ad ogni navigazione, cosa fare dei cookie che vengono scaricati sul pc. Questi possono essere accettati, eliminati o vagliati in un secondo momento. Il software è disponibile in una versione gratuita ed in una a pagamento ed è disponibile per tutti i sistemi operativi di casa Microsoft.

MAXA Cookie Manager | Maxa-tools.com

