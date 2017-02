Facebook tra non molto inserirà il bottone “Non mi piace“. Il tasto è richiesto da tantissime persone e presto potrebbe diventare realtà. Ecco tutti i dettagli della novità!

Facebook è il social network maggiormente utilizzato e che registra un maggior numero di utenti. In tutto il mondo si hanno degli utenti sociali di facebook e tutti sanno che esiste il tasto “Mi piace“. Questo è molto utilizzato per far capire agli altri il proprio gradimento di un link, uno stato o semplicemente per mettere mi piace ad una pagina comune. Adesso si sta parlando di inserire anche un eventuale tasto che potrebbe far capire agli altri che un determinato link o stato non ci piace, esatto sto parlando del tasto “Non mi piace“. Nel corso del tempo sono arrivate di continuo annunci e smentite della presentazione e quindi dell’inserimento del tasto “Non mi piace”.

I sociologi non hanno gradito l’annuncio ed hanno fatto sapere che il tasto potrebbe aumentare il cyberbullismo e l’odio verso persone o autorità. Insomma, non di certo una manna per tutte le persone che chiedono a gran voce il famoso tasto. Tuttavia da Facebook hanno fatto sapere che il non mi piace sarà solamente per i contenuti proposti sulla propria bacheca, tipo le pubblicità e che in seguito alla pressione del tasto non saranno più visualizzati. Staremo a vedere cosa accadrà.

FACEBOOK, IN ARRIVO IL BOTTONE “NON MI PIACE”? ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo