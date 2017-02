MODIFICARE NOME SU FACEBOOK: ECCO COME FARE!

Anche se è uno dei social network con le regole più ferree riguardo all’identità (avanti, siate sinceri, è una banca dati non indifferente, da far invidia a quella della polizia), al contrario di quanto si potesse pensare è possibile modificare il proprio nome su Facebook, con questa utilissima opzione. Sebbene non si tratti di un vero e proprio trucchetto, è una funzionalità che è sempre meglio conoscere.