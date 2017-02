OFFERTE LAVORO: I 5 MIGLIORI SITI DOVE CERCARE LAVORO

Da qualche anno a questa parte, problema comune, trovare un lavoro non è certo una cosa semplice: oggi, però, cercheremo di darvi una mano parlando dei migliori siti che raccolgono numerose offerte di lavoro, sperando che possiate trovare il posto più adatto alle vostre esigenze e aspettative. Continuate a leggere per scoprire i siti con gli annunci di lavoro più seri disponibili in rete.

INFOJOBS

Come prima cosa registratevi cliccando su “Registrati e inserisci il tuo CV“. Inserite i vostri dati personali e cliccate su “Continua“, quindi passate alla compilazione del vostro curriculum, con scuole frequentate, esperienze di lavoro effettuate e proprie competenze. Tramite il proprio menù personale è possibile tenere tutto sotto controllo, dalle informazioni inserite agli avvisi di lavoro, ovvero le offerte ricevute. Potrete inoltre utilizzare un motore di ricerca avanzato per trovare offerte particolari.

MONSTER

Anche in questo sito è necessario registrarsi, tramite il pulsante “Iscriviti!“. Inserite i dati personali, accettate le condizioni e proseguite. A registrazione ultimata, fate click sulla voce di menù “Profilo personale e curriculum“, poi su “CV” e, infine, su “Crea un nuovo CV“. Inserite i contatti, i propri obiettivi, titoli di istruzione, attestati, esperienze personali, abilità e lingue conosciute: in altre parole, arricchite il profilo con quante più informazioni potete per rendere interessate le aziende. Sempre dal menù del profilo, cliccate su “Lettera di presentazione” e scrivete qualche riga che vi sarà utile per presentarvi ai possibili datori di lavoro. Utilizzate la sezione “Annunci” per ricerche mirate.

JOBRAPIDO

Questo sito è completamente diverso da quelli visti finora, dato che si tratta di un vero e proprio motore di ricerca, che quindi non si basa su una registrazione e sulla presentazione di un curriculum vitae. Tutto quello che dovrete fare per accedere alle proposte di lavoro è compilare i campi del form “Che lavoro cerchi?“, “Dove?” e “Distanza” e quindi fare click su “Trova“. Tutte le offerte più vicine al proprio centro di residenza saranno visualizzate e vi sarà anche data la possibilità di essere aggiornati su eventuali novità via email.

CAREERJET



Si tratta di una via di mezzo tra i primi portali e Jobrapido, implementando nella struttura a motore di ricerca anche la possibilità di inserire un curriculum. Utilizzate l’apposito form per avviare una ricerca sulle offerte disponibili, mentre dal menù in alto, cliccate su “Pubblica il tuo CV” per inserire un curriculum. Compilate i dati richiesti per la registrazione e quindi cliccate su “Aggiungi“. Come sempre, inserite le informazioni sui propri studi e le proprie esperienze, cliccate su “Salva” e il gioco è fatto. Utilizzate i vari menù per trovare offerte in un particolare luogo o per una categoria precisa di settore: la ricerca sarà molto più semplice e completa!

JOBCRAWLER

Il sito è molto simile a Jobrapido, avendo una struttura simile a quella di un comunissimo motore di ricerca. Inserite le vostre preferenze nei campi “Che lavoro cerchi?” e “Dove?” per trovare le offerte più vicine alle vostre zone. Niente di più semplice e immediato!

Un grande in bocca al lupo a tutti i lettori in cerca di un buon posto! Naturalmente, non sarà facile, ma se non cercate non trovate!

Un’unica raccomandazione: internet non offre le stesse garanzie di una comune agenzia di lavoro. State in guardia, perchè le truffe sono sempre in agguato nel mondo digitale. Ma sono certo che utilizzando tutti questi siti dopo non molto tempo un’offerta adatta la si trova…

Ultimo consiglio, dai un'occhiata qui per creare il tuo curriculum vitae europeo professionale.





