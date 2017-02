PUNTI PATENTE: VERIFICA ONLINE QUANTI PUNTI HAI…

A molti di voi, spericolati automobilisti, sarà certamente capitato di voler vedere, anche online, a quanto ammontano i punti rimasti sulla vostra patente, magari perchè tra mille controlli (e multe) avete perso il conto del costo di ogni singola infrazione e non sapete come fare per verificarlo. E’ così che ci viene in aiuto questo pratico sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, “Il portale dell’Automobilista“.

La prima cosa da fare è registrarsi sul sito da questo indirizzo. Fate click su “Continua“, inserite i vostri dati personali e premete nuovamente “Continua“. Cercate nella vostra casella di posta e, una volta trovata l’email, attivate l’account facendo click sul collegamento. A questo punto sarà necessario completare la registrazione, scegliendo un user-id e una password, oltre ad inserire altre informazioni personali. Non preoccupatevi per la vostra privacy, è un sito gestito direttamente dal Governo.

Sarà necessario adesso effettuare il login e poi fare click sulla scheda “Accesso ai servizi” per poter risalire ai propri punti patente. Per informazioni più dettagliate, fate click su “Estratto conto“: avrete la possibilità di vedere tutti i movimenti di punti effettuati, siano essi a causa di infrazioni o dovuti al premio di 2 punti a biennio, previsto dalla legge per coloro che riescono a conservare integri tutti i 20 punti.

Altri importanti servizi offerti dal sito sono la possibilità di verificare online lo stato delle proprie pratiche, ad esempio il rinnovo patente o la variazione di residenza, di pagare pratiche online, di dare un’occhiata ai centri di revisione nella propria zona o di visionare la scheda d’esame sostenuta per il conseguimento della patente.

Se anche questo metodo non dovesse funzionare, magari perchè qualcosa va storto, è possibile utilizzare il numero telefonico 848 782 782 che, tuttavia, non è un numero verde ed ha il costo di una normale chiamata urbana. Ultima raccomandazione… fate i bravi al volante!

Il portale dell’automobilista | www.ilportaledellautomobilista.it

PUNTI PATENTE: VERIFICA ONLINE QUANTI PUNTI HAI… ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo