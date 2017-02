CHAT ROULETTE: LA VIDEOCHAT GRATUITA SENZA REGISTRAZIONE

Chat Roulette è una chat video gratuita e priva di ogni forma di registrazione, basata sui concetti della casualità e dell’anonimato. Tutto quello di cui abbiamo bisogno è una webcam e, se vogliamo, un microfono. Chatroulette, infatti, è un sito di videochat dall’utilizzo semplice ed immediato, dove il nostro partner è scelto casualmente tra tutti gli utilizzatori del servizio sparsi per il mondo.

home del sito si presenta con una grafica piuttosto povera ma perfettamente funzionale: Ladel sito si presenta con una grafica piuttosto povera ma perfettamente funzionale:

– Sulla sinistra troviamo le due finestre video, dove è possibile scegliere cosa mandare e cosa ricevere, se esclusivamente il flusso video, quello audio (ed in tal caso possiamo regolare il volume) o entrambi: basta spuntare la casella corrispondente.

– Sulla destra invece abbiamo la finestra della chat, dove potremo scambiare qualche parola con il nostro interlocutore se siamo troppo timidi per utilizzare un microfono.

Per iniziare il “gioco” è sufficiente fare click su “Play” nella barra che sovrasta le finestre video. Una volta connessi avremo la possibilità di cambiare partner cliccando su “Next” o premendo F9. Sempre nella barra in alto c’è anche la possibilità di spuntare le voci “Auto reconnect” e “Cam required”: la prima serve ad automatizzare il processo di riconnessione, mentre la seconda restringe il campo dei nostri parter esclusivamente a quelli dotati di una webcam.

Il pulsante “Stop” interrompe la comunicazione, com’era facile intuire, mentre quello “Report” serve per segnalare ogni tipo di abuso del sito.

Non c’è davvero molto da aggiungere, forse il punto di forza di Chatroulette è proprio la facilità d’uso e la velocità: fare nuove conoscenze in questo modo si rivelerà un’esperienza piacevole e meno vincolata alla freddezza tipica della semplice chat testuale. Occhio però, per partecipare è necessario avere almeno 16 anni, secondo il regolamento riportato sulla home page.

Insomma, divertitevi e passate tutto il tempo che volete a chattare ma, specialmente se siete giovanissimi, non dimenticate quello che diceva sempre la mamma…non fidatevi troppo degli sconosciuti.

Chatroulette è diventata davvero famosissima in America, e lo sta diventanto sempre più anche in Europa. Gli utenti collegati online in ogni momento sono sempre migliaia. Quindi non sarà raro ritrovarsi davanti qualcuno che ha voglia di scherzare presentandosi alla webcam con la maschera di Scream ad esempio :P.. Ecco un esempio di scherzo (Sul foglio c’è scritto “Se inclini la testa. HO VINTO!”):

Buon divertimento!

